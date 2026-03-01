LPI-G: Gartenhaus verschwunden
Altenburg (ots)
In der Zeit vom 27.02.26, 14:00 Uhr bis 28.02.26, 09:50 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Leitermann in Lödla ein Gartenhaus abgebaut und anschließend entwendet. Dieses stand dort ursprünglich zu Ausstellungszwecken, war aber bereits verkauft worden.
