Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nachtlager im Tennisclub

Gera (ots)

Der Platzwart eines Tennisclubs im Geraer Stadtteil Debschwitz staunte nicht schlecht, als er am Samstagvormittag seine Arbeit begann und den Geräteschuppen öffnete. Hinter einem Regal lugten ein paar Beine hervor. Da der Mitarbeiter einen Einbruch vermutete, wählte er umgehend den Notruf. Als die Beamten des Inspektionsdienstes Gera vor Ort eintrafen, schlief der vermeintliche Einbrecher. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 36-Jähriger Mann den Schuppen lediglich als Nachtlager auserkoren. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf und geleitete den Herren vom Gelände. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

