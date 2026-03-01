LPI-G: Aggression gegen E-Mobilität
Altenburg (ots)
Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA zu einer Streitigkeit um eine E-Schwalbe. Diese hatte zur Folge, dass der alkoholisierte Täter im Beisein des Fahrzeugeigentümers, das Kleinkraftrad durch einen Fußtritt beschädigte. Die Identität des Täters konnten durch die hinzugerufene Polizei geklärt werden.
