Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggression gegen E-Mobilität

Altenburg (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es auf dem Parkplatz des EDEKA zu einer Streitigkeit um eine E-Schwalbe. Diese hatte zur Folge, dass der alkoholisierte Täter im Beisein des Fahrzeugeigentümers, das Kleinkraftrad durch einen Fußtritt beschädigte. Die Identität des Täters konnten durch die hinzugerufene Polizei geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 09:00

    LPI-G: Nachtlager im Tennisclub

    Gera (ots) - Der Platzwart eines Tennisclubs im Geraer Stadtteil Debschwitz staunte nicht schlecht, als er am Samstagvormittag seine Arbeit begann und den Geräteschuppen öffnete. Hinter einem Regal lugten ein paar Beine hervor. Da der Mitarbeiter einen Einbruch vermutete, wählte er umgehend den Notruf. Als die Beamten des Inspektionsdienstes Gera vor Ort eintrafen, schlief der vermeintliche Einbrecher. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 36-Jähriger Mann den Schuppen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:00

    LPI-G: Falscher Führerschein

    Gera (ots) - Eine Verkehrskontrolle endete am Samstagmittag für einen 31-jährigen Pkw-Fahrer aus Zeitz mit mehreren Anzeigen. Der Herr wurde in der Straße des Friedens in Gera durch Beamte des ortsansässigen Inspektionsdienstes einer Kontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizisten einen italienischen Führerschein aus, welcher sofort deren Interesse weckte. Dem geschulten Blick der Kontrollierenden fiel auf, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:00

    LPI-G: Aggressiver Anwohner stört Feierlichkeit

    Gera (ots) - Am frühen Freitagabend erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine Schlägerei von 6 Personen in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Innenstadt. Sofort rückten mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera aus, welche eine Gruppe im Nahbereich des Einsatzortes aufgreifen konnte. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Freunde vor dem Haus feierten. Ein ...

    mehr
