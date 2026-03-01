Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falscher Führerschein

Gera (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete am Samstagmittag für einen 31-jährigen Pkw-Fahrer aus Zeitz mit mehreren Anzeigen. Der Herr wurde in der Straße des Friedens in Gera durch Beamte des ortsansässigen Inspektionsdienstes einer Kontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizisten einen italienischen Führerschein aus, welcher sofort deren Interesse weckte. Dem geschulten Blick der Kontrollierenden fiel auf, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Dem Zeitzer wurde die Weiterfahrt mit dem Gefährt untersagt und er muss sich nun wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell