Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti (0051924/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. In der Zeit vom 28.02.2026, 23:00 Uhr bis 01.03.2026, 09:17 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude im Stadtgebiet von Gößnitz mit pinker Sprühfarbe. Betroffen waren unter anderem ein Pizza-Service in der Mittelstraße, ein Verbrauchermarkt sowie eine Physiotherapiepraxis in der Zwickauer Straße und eine Litfaßsäule am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugenhinweise werden über 03447 471-0 entgegengenommen. (DL)

