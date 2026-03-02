PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit Leichtverletztem (0050735/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 27.02.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Altenburger Straße / Bauvereinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einem Lkw Volvo. Der 54-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen knapp fünfstelligen Gesamtbetrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
