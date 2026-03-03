PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brandfall auf Recyclinghof (0053588/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 02.03.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Industriestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Erd-Holzschrotgemisch in einer Recyclingbox in Brand. Das Feuer griff auf ein Förderband sowie einen Container über. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Greiz und der Kriminaldauerdienst kamen zum Einsatz. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:08

    LPI-G: (G) Gewaltandrohung hat sich nicht bestätigt

    Gera (ots) - Gera. Wie bereits berichtet, erhielt das Sozialamt der Stadt Gera eine schriftliche Drohung. Konkret erklärte der noch unbekannte Verfasser per E-Mail, dass in den Räumlichkeiten Sprengstoff platziert sei. Außerdem stellte er eine Geldforderung. Die sich heute Morgen im Amtsgebäude befindlichen ca. 50 Mitarbeitenden wurden unverzüglich aus dem Gebäude begleitet und vor Ort durch Einsatzkräfte der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:38

    LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit Leichtverletztem (0050735/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 27.02.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Altenburger Straße / Bauvereinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel und einem Lkw Volvo. Der 54-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen knapp fünfstelligen Gesamtbetrag geschätzt. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:36

    LPI-G: (LK GRZ) Wechselseitige Körperverletzung (0051109/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am 27.02.2026 gegen 21:15 Uhr gerieten am Lutherplatz drei Personen (w/38, m/34, m/49) nach gemeinsamem Alkoholkonsum in Streit. Dabei wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Die 38-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei allen Personen Werte über 1,6 Promille. Die Polizei Greiz hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren