Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brandfall auf Recyclinghof (0053588/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 02.03.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Industriestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Erd-Holzschrotgemisch in einer Recyclingbox in Brand. Das Feuer griff auf ein Förderband sowie einen Container über. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Hinweise auf vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Greiz und der Kriminaldauerdienst kamen zum Einsatz. (DL)

