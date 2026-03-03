Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Mopedfahrerin (0053324/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 02.03.2026 gegen 15:15 Uhr verunfallte eine 17-jährige Kradfahrerin auf der L1086 in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Einfahrtstor. Die Jugendliche erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus Greiz gebracht. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)

