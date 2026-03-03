PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Mopedfahrerin (0053324/2026)

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 02.03.2026 gegen 15:15 Uhr verunfallte eine 17-jährige Kradfahrerin auf der L1086 in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Einfahrtstor. Die Jugendliche erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus Greiz gebracht. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:13

    LPI-G: (LK ABG) Besonders schwerer Fall des Diebstahls (0052814/2026)

    Altenburg (ots) - Löbichau. Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 27.02.2026, 21:30 Uhr, bis 02.03.2026, 06:30 Uhr, den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes in der Alten Straße in Löbichau und verschafften sich so Zutritt. In der weiteren Folge öffneten die Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser mehrerer Container und entwendeten daraus Werkzeug und elektrische Geräte im Gesamtwert von rund 1.800 Euro. Der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:09

    LPI-G: (LK GRZ) Brandfall auf Recyclinghof (0053588/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 02.03.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Industriestraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Erd-Holzschrotgemisch in einer Recyclingbox in Brand. Das Feuer griff auf ein Förderband sowie einen Container über. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:08

    LPI-G: (G) Gewaltandrohung hat sich nicht bestätigt

    Gera (ots) - Gera. Wie bereits berichtet, erhielt das Sozialamt der Stadt Gera eine schriftliche Drohung. Konkret erklärte der noch unbekannte Verfasser per E-Mail, dass in den Räumlichkeiten Sprengstoff platziert sei. Außerdem stellte er eine Geldforderung. Die sich heute Morgen im Amtsgebäude befindlichen ca. 50 Mitarbeitenden wurden unverzüglich aus dem Gebäude begleitet und vor Ort durch Einsatzkräfte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren