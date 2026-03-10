PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole an Bushaltestelle geschmiert

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten eine Bushaltestelle in der Straße Am Kloster mit verschiedenen verfassungsfeindlichen Symbolen. Unter anderem brachten die Unbekannten mittels schwarzer Farbe und Textmarker eine Swastika an, welche dem Hakenkreuz aus dem Nationalsozialismus ähnelt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine Unkenntlichmachung wurde veranlasst.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0059940

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:17

    LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole in roter Farbe

    Dingelstädt (ots) - Wie am Montagabend gegen 19 Uhr bekannt wurde, beschmierten derzeit unbekannte Täter den Gehweg in der Poststraße in der Nähe eines ansässigen Kindergartens. Hier brachten die Unbekannten mit roter Sprühfarbe zwei Hakenkreuze auf dem Weg auf. Wann sich die Tat genau ereignete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:13

    LPI-NDH: Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Halleschen Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach wollte ein 66-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Discounters verlassen. Auf Höhe der Ausfahrt kollidierte er hierbei aus noch ungeklärten Gründen mit einer Fahrradfahrerin, welche ebenfalls den Bereich des Parkplatzes befuhr. Die Radfahrerin ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:13

    LPI-NDH: Diesel aus Baumaschine geklaut - Sachschaden verursacht

    Rockstedt (ots) - Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, machten sich unbekannte Täter an einem Bagger bei einer Baustelle zwischen Rockstedt und Bellstedt im Kyffhäuserkreis zu schaffen. Die Unbekannten brachen zunächst gewaltsam das Führerhaus der Baumaschine auf und zerschnitten aus noch ungeklärten Gründen Kabel und Schläuche. Im weiteren Verlauf entnahmen die Täter etwa 120 Liter Diesel aus dem Tank. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren