Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole an Bushaltestelle geschmiert

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten eine Bushaltestelle in der Straße Am Kloster mit verschiedenen verfassungsfeindlichen Symbolen. Unter anderem brachten die Unbekannten mittels schwarzer Farbe und Textmarker eine Swastika an, welche dem Hakenkreuz aus dem Nationalsozialismus ähnelt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine Unkenntlichmachung wurde veranlasst.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0059940

