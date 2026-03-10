PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Einbrecher - Wurst und Bargeld entwendet

Schlotheim (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag, in der Zeit von 18 Uhr bis 6.20 Uhr, in eine Fleischereifiliale in der Oststraße ein. Zunächst öffneten die Täter gewaltsam ein Seitenfenster. Im Inneren angelangt durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und nahmen etwaiges Beutegut an sich. Hierbei entwendeten sie Wurstkringel von Dekorationsstäben sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0060662

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

