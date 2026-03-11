Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt
Altengottern (ots)
Am Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 22.10 Uhr in der Hauptstraße einen Autofahrer. Bei dem Mann ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als einem Promille. Folglich untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell