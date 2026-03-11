LPI-NDH: Fahrt unter Alkoholeinfluss gestoppt

Nordhausen (ots) - Auf mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg hatten es Diebe zwischen Sonntag, 22.15 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Abteile. Aus einem der Keller erbeuteten die Unbekannten schließlich ein Mountainbike des Herstellers Cube, einen Bollerwagen sowie Getränke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum verbleib der Beute geben kann, wird ...

mehr