Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Auf mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Birkenweg hatten es Diebe zwischen Sonntag, 22.15 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, abgesehen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Abteile. Aus einem der Keller erbeuteten die Unbekannten schließlich ein Mountainbike des Herstellers Cube, einen Bollerwagen sowie Getränke im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum verbleib der Beute geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0061460

