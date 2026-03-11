Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Feuerwehrgerätehaus

Kaltohmfeld (ots)

In der Zeit von Montag 22 Uhr bis Mittwoch 09.20 Uhr geriet das Feuerwehrgerätehaus in der Schmiedebrunnenstraße in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch das Aufbrechen von zwei Fenstern in das Gebäudeinnere vor. Dort durchsuchten die Täter das Objekt nach möglichem Beutegut. Wertgegenstände oder gar Bargeld konnten sie den ersten Erkenntnissen zu Folge nicht erbeuten. Zurück bleibt ein Schaden von mehreren tausend Euro an dem Gebäude.

Am Tatort amen Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld zum Einsatz, welche Spuren suchten und sicherten, um so Rückschlüsse auf die Täterschaft zu ermöglichen. Zu der Tat werden durch die sachbearbeitende Dienststelle Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0061830

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell