Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Ingelheim. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein PKW den Starenweg in Fahrtrichtung Feierabendweg in Ingelheim, als ein 5-jähriges Kind hinter einem Kofferraum eines geparkten Fahrzeugs die Straße querte. Hierbei touchierte der PKW das Kind leicht mit dem rechten Vorderrad, sodass das Kind stürzte. Das leicht verletzte Kind wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell