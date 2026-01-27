Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Pöbelei am Bahnsteig: aggressiver Mann muss ins Gefängnis

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 26.01.2026 / 13:04 Uhr

Eine lautstarke Pöbelei im Bremer Hauptbahnhof wurde einem 39-Jährigen am Montagnachmittag zum Verhängnis. Bremer Bundespolizisten nahmen den Mann noch am Bahnsteig fest.

Gegen 13:00 Uhr bemerkte ihn eine Bundespolizeistreife auf Bahnsteig 5, weil er sich aggressiv verhalten und außerdem lautstark andere Reisende angepöbelt hatte. Noch am Gleis führte die Streife eine Kontrolle des Mannes durch. Es stellte sich heraus, dass er vom Amtsgericht Bremen mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Wegen schwerer räuberischer Erpressung wird er mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen müssen.

Die Bundespolizisten verhafteten den Gesuchten und übergaben ihn noch am selben Nachmittag an Beamte der Polizei Bremen. Diese führten den 39-Jährigen einem Haftrichter vor.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell