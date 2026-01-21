PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Super-Recognizer der Bundespolizei identifiziert Gepäckdieb im Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 20.01.2026 / 13:00 Uhr

Erneut ist es dem Super-Recognizer der Bremer Bundespolizei gelungen, einen bislang unbekannten Gepäckdieb zu identifizieren. Am Dienstagnachmittag hatte der Zivilfahnder, der über eine hervorragende Gesichtserkennungskompetenz verfügt, den Gesuchten im Bremer Hauptbahnhof gesichtet.

Der 39-jährige Mann hatte den Rucksack des Geschädigten nur wenige Tage zuvor, am 16.01.2026, im Bereich der Gepäckschließfachanlage entwendet und den Bahnhof anschließend verlassen. Die Tat wurde von den Überwachungskameras im Bahnhof aufgezeichnet. Nachdem der Super-Recognizer den Täter am Dienstag ebenfalls im Bereich der Schließfachanlage wiedererkannt hatte, informierte er umgehend seine uniformierten Kollegen. Diese nahmen den Gepäckdieb vorläufig fest und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
