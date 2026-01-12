Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: International gesucht - Bundespolizisten verhaften Ukrainer am Bremer Flughafen

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 09.01.2026 / 14:35 Uhr

Bremer Bundespolizisten nahmen am Freitagnachmittag einen international gesuchten Mann am Bremer Flughafen fest. Der 26-Jährige, der ursprünglich aus der Ukraine kommt und jetzt in Wilhelmshaven lebt, hatte eigentlich einen Flug nach Palma de Mallorca gebucht.

Nachdem er die zentrale Luftsicherheitskontrolle passiert hatte, klickten jedoch die Handschellen - die Bundespolizisten erkannten in dem Reisenden den Gesuchten und nahmen ihn sofort fest. Wie sich herausstellte, fahndete die ukrainische Justiz seit einigen Wochen mit einem Auslieferungshaftbefehl nach dem Mann. Er wird wegen versuchten Totschlags in der Ukraine mit einer längeren Haftstrafe rechnen müssen.

Am Abend übergaben die Bundespolizisten den Ukrainer an Beamte der Polizei Bremen. Diese führten den 26-Jährigen einem Haftrichter vor.

