Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gleich zwei offene Haftbefehle - Bundespolizei nimmt gesuchten Arbeiter am Kreuzfahrtschiff fest

Bremen (ots)

Bremerhaven, Columbuskaje, 04.01.2025 / 14:00 Uhr

Bremerhavener Bundespolizisten nahmen am Sonntagnachmittag einen 26-Jährigen an der Columbuskaje vorläufig fest. Gegen den Mann lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Um etwa 14:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 26-Jährigen, der zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle im Kreuzfahrtterminal erschienen war. Der Mann beabsichtigte, als Arbeiter an Board eines Kreuzfahrtschiffes mit Kurs auf die Bahamas zu gehen. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungssystem kam heraus, dass er bereits seit einigen Wochen von den Amtsgerichten Augsburg und Nördlingen gesucht wurde. Unter anderem wurde gegen den Gesuchten ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls erlassen. Der zweite Haftbefehl bestand, da der Mann nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und übergaben ihn der Bremerhavener Landespolizei. Diese führten ihn am nächsten Werktag dem Haftrichter vor.

