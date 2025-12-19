Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mit Kinderwagen auf Diebestour

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 18.12.2025 / 19:15 Uhr

Bundespolizisten nahmen am Donnerstagabend zwei junge Diebinnen im Bremer Hauptbahnhof vorläufig fest. Die beiden jungen Frauen im Alter von 18 bzw. 19 Jahren waren mit einem Kinderwagen auf Diebestour.

Gegen 19:15 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Bremer Hauptbahnhofs die beiden Heranwachsenden. Sie hatten einen voll bepackten Kinderwagen dabei, in dem sich allerdings kein Kind befand. Da dies den Beamten seltsam vorkam, schauten sie sich den Kinderwagen genauer an. Dabei stellten sie fest, dass dieser offenbar als Versteck für jede Menge Diebesgut diente. Die Beamten fanden in dem Wagen Modeschmuck sowie kleinere und größere Haushaltswaren im dreistelligen Wert.

Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die genaue Herkunft des Stehlguts wird noch ermittelt. Die Beamten gehen jedoch davon aus, dass es aus einem Geschäft in Bahnhofsnähe entwendet wurde.

