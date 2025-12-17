Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gefährliche Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

Tatort: RE 9 von Osnabrück Hbf. nach Bremen Hbf., Höhe Bf. Kirchweyhe

Tatzeit: 17.12.2025 / 00:30 Uhr

Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen wird verdächtigt, in der Nacht zu Mittwoch im RE 9 eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 48-Jährigen aus Bassum begangen zu haben. Die Bremer Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter den Geschädigten, kurz bevor der Zug in den Kichweyher Bahnhof einfuhr, mehrfach geschlagen und ihn in die Sitze gedrückt haben. Nachdem das Opfer um Hilfe geschrien habe, sollen die Täter von ihm abgelassen haben. Die fünf- bis sechsköpfige Gruppe soll den Zug daraufhin in Kirchweyhe verlassen haben und zunächst über die Gleise in eine unbekannte Richtung geflohen sein. Mindestens einer der Täter soll beim Aussteigen aus dem Zug eine Scheibe und ein Display im Zug beschädigt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte der Landespolizei Weyhe und der Bundespolizei fahndeten umgehend nach den flüchtigen Personen und konnten mögliche Tatverdächtige in der Nähe feststellen.

Durch den Vorfall wurde das Opfer im Gesicht und am Bein leicht verletzt. Die Bremer Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen die Personengruppe ein. Zeugen werden gebeten, sich zu weiteren Sachverhaltsaufklärung unter 0421/16299 - 7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell