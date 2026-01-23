PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Schlägerei im MC Donalds am Hbf. Bremen: Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 23.01.2026

Am vergangenen Sonntag, den 18.01.2026 kam es gegen 06:35 Uhr im MC Donalds am Bremer Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff durch einen 46-jährigen Mann auf Mitarbeiter der Filiale. Die Bundespolizei war vor Ort im Einsatz und ermittelt wegen Körperverletzung gegen den serbischen Tatverdächtigen, der zur Tatzeit ganz in Schwarz gekleidet war, eine schwarze Beanie-Mütze, blaue Turnschuhe und einen kurzen geschnittenen Vollbart trug.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen des Lokals kam nun zu Tage, dass der Mann vor dem Angriff auf die Mitarbeiter bereits zwei Gäste körperlich angegriffen hatte. Die beiden ebenfalls geschädigten Männer hatten sich erheblich gegen den Tatverdächtigen zur Wehr setzen müssen, sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Der eine der beiden war mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer Bluejeans und weißen Adidas-Turnschuhen (mit den bekannten schwarzen Streifen der Marken) bekleidet. Der andere trug nach hinten zurückgekämmte Haare, eine weiße Jacke über einem schwarzen T-Shirt, eine weiße Hose und weiße Turnschuhe. Die beiden wurden von einer Frau mit langen dunklen Haaren begleitet, die einen schwarzen halblangen Mantel und schwarze Overknees-Stiefel trug.

Die Bundespolizei bittet die beiden geschädigten Männer, deren Begleiterin oder auch weitere Zeugen sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressesprecher
Simon Gruhl
Telefon: 0421 16299 - 6101
Mobil: 0172 - 34 67 750
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 11:02

    BPOL-HB: Super-Recognizer der Bundespolizei identifiziert Gepäckdieb im Bremer Hauptbahnhof

    Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 20.01.2026 / 13:00 Uhr Erneut ist es dem Super-Recognizer der Bremer Bundespolizei gelungen, einen bislang unbekannten Gepäckdieb zu identifizieren. Am Dienstagnachmittag hatte der Zivilfahnder, der über eine hervorragende Gesichtserkennungskompetenz verfügt, den Gesuchten im Bremer Hauptbahnhof gesichtet. Der 39-jährige Mann ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:32

    BPOL-HB: Mann gibt sich als Bahnmitarbeiter aus - Bundespolizei ermittelt

    Bremen (ots) - Bf. Lüneburg, 12.01.2026 / 19:51 Uhr Am Montagabend wurde in einem ICE von Berlin nach Hamburg ein Mann entlarvt, der sich unrechtmäßig als Bahnmitarbeiter ausgegeben hatte. Die Bundespolizei stoppte den Mann am Lüneburger Bahnhof und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Gegen 19:50 Uhr kontrollierte der Zugbegleiter des ICE 506 den ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:02

    BPOL-HB: International gesucht - Bundespolizisten verhaften Ukrainer am Bremer Flughafen

    Bremen (ots) - Flughafen Bremen, 09.01.2026 / 14:35 Uhr Bremer Bundespolizisten nahmen am Freitagnachmittag einen international gesuchten Mann am Bremer Flughafen fest. Der 26-Jährige, der ursprünglich aus der Ukraine kommt und jetzt in Wilhelmshaven lebt, hatte eigentlich einen Flug nach Palma de Mallorca gebucht. Nachdem er die zentrale Luftsicherheitskontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren