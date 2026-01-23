Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Nach Schlägerei im MC Donalds am Hbf. Bremen: Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 23.01.2026

Am vergangenen Sonntag, den 18.01.2026 kam es gegen 06:35 Uhr im MC Donalds am Bremer Hauptbahnhof zu einem körperlichen Angriff durch einen 46-jährigen Mann auf Mitarbeiter der Filiale. Die Bundespolizei war vor Ort im Einsatz und ermittelt wegen Körperverletzung gegen den serbischen Tatverdächtigen, der zur Tatzeit ganz in Schwarz gekleidet war, eine schwarze Beanie-Mütze, blaue Turnschuhe und einen kurzen geschnittenen Vollbart trug.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen des Lokals kam nun zu Tage, dass der Mann vor dem Angriff auf die Mitarbeiter bereits zwei Gäste körperlich angegriffen hatte. Die beiden ebenfalls geschädigten Männer hatten sich erheblich gegen den Tatverdächtigen zur Wehr setzen müssen, sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet.

Der eine der beiden war mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer Bluejeans und weißen Adidas-Turnschuhen (mit den bekannten schwarzen Streifen der Marken) bekleidet. Der andere trug nach hinten zurückgekämmte Haare, eine weiße Jacke über einem schwarzen T-Shirt, eine weiße Hose und weiße Turnschuhe. Die beiden wurden von einer Frau mit langen dunklen Haaren begleitet, die einen schwarzen halblangen Mantel und schwarze Overknees-Stiefel trug.

Die Bundespolizei bittet die beiden geschädigten Männer, deren Begleiterin oder auch weitere Zeugen sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell