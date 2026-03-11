Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Geldbörse entwendet und Bankkonto geplündert - Wer erkennt die abgebildete Person?

Artern (ots)

Am 29. September 2025 wurde einer Frau zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr in einem Selbstbedienungsmarkt in der Kachstedter Straße während eines Einkaufs die Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich u.a. Geldkarten. Diese entnahm der derzeit unbekannte Täter und setzte sie in den Bankfilialen in der Schönfelder Straße sowie am Markt zwischen 11.27 Uhr und 11.30 Uhr in rechtswidriger Bereicherungsabsicht ein. Insgesamt wurden mehrere tausend Euro an den Geldausgabeautomaten durch Bargeldauszahlungen erbeutet.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Täter videografiert. Wer Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0251180/2025

