PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Geldbörse entwendet und Bankkonto geplündert - Wer erkennt die abgebildete Person?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Geldbörse entwendet und Bankkonto geplündert - Wer erkennt die abgebildete Person?
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Artern (ots)

Am 29. September 2025 wurde einer Frau zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr in einem Selbstbedienungsmarkt in der Kachstedter Straße während eines Einkaufs die Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich u.a. Geldkarten. Diese entnahm der derzeit unbekannte Täter und setzte sie in den Bankfilialen in der Schönfelder Straße sowie am Markt zwischen 11.27 Uhr und 11.30 Uhr in rechtswidriger Bereicherungsabsicht ein. Insgesamt wurden mehrere tausend Euro an den Geldausgabeautomaten durch Bargeldauszahlungen erbeutet.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Täter videografiert. Wer Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0251180/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 16:14

    LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss gelandet

    Nordhausen (ots) - Mit einem Auto ist am Mittwoch gegen 08.40 Uhr eine 39-Jährige An der Salza nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kippte der Audi in den Fluss Salza und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Beide Insassen konnten das Auto verlassen und kamen zunächst zur medizinischen Untersuchung in das örtliche Klinikum. Dieses konnten sie jedoch kurz darauf wieder verlassen. Verletzungen waren nicht zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:13

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kirche - Bleiverglasung geht zu Bruch

    Wiehe (ots) - Am Markt kamen am Mittwoch Beamte der Polizeistation Artern zum Einsatz, da gegen 10.20 Uhr gegenüber der örtlichen Polizeidienststelle bekannt gemacht wurde, dass zwei Fensterscheiben Beschädigungen auswiesen. Die Täter hatten auf unbekannte Art und Weise die Verglasung beschädigt. Zwei Scheiben der Bleiverglasung gingen zu Bruch. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:12

    LPI-NDH: Einbrecher im Feuerwehrgerätehaus

    Kaltohmfeld (ots) - In der Zeit von Montag 22 Uhr bis Mittwoch 09.20 Uhr geriet das Feuerwehrgerätehaus in der Schmiedebrunnenstraße in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch das Aufbrechen von zwei Fenstern in das Gebäudeinnere vor. Dort durchsuchten die Täter das Objekt nach möglichem Beutegut. Wertgegenstände oder gar Bargeld konnten sie den ersten Erkenntnissen zu Folge nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren