Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen und im Fluss gelandet

Nordhausen (ots)

Mit einem Auto ist am Mittwoch gegen 08.40 Uhr eine 39-Jährige An der Salza nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kippte der Audi in den Fluss Salza und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Beide Insassen konnten das Auto verlassen und kamen zunächst zur medizinischen Untersuchung in das örtliche Klinikum. Dieses konnten sie jedoch kurz darauf wieder verlassen. Verletzungen waren nicht zu beklagen.

Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Ab 10.15 Uhr war die Bergung des Autos abgeschlossen. Bis dahin kam es an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell