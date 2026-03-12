Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bäckerei - Bargeld entwendet

Schlotheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale innerhalb eines Supermarkts in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür der Bäckerei und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren angelangt, durchsuchten die Täter die Filiale. Letztlich nahmen die Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags an sich. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Einbrecher unerkannt. Durch das Tatgeschehen verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder des Tatgeschehens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0062856

