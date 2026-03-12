PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Bäckerei - Bargeld entwendet

Schlotheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale innerhalb eines Supermarkts in der Bahnhofstraße ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür der Bäckerei und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren angelangt, durchsuchten die Täter die Filiale. Letztlich nahmen die Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags an sich. Nach erfolgter Tat entfernten sich die Einbrecher unerkannt. Durch das Tatgeschehen verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zu den Tätern oder des Tatgeschehens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0062856

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:36

    LPI-NDH: Einbruch in Firmenkomplex

    Schlotheim (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, in der Zeit von 20 Uhr bis 5.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Firmenkomplex in der Bahnhofstraße ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäudeinneren. Hier angelangt, konnten die Unbekannten in die hiesigen Geschäfte, darunter eine Fleischereifiliale sowie eine Poststelle, einbrechen. Dafür beschädigten die Täter zunächst gewaltsam die ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:52

    LPI-NDH: Mann attackiert - Geschädigter schwer verletzt

    Mühlhausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, wurde ein Mann durch einen körperlichen Angriff eines 40-jährigen Mannes schwer verletzt. Den ersten Erkenntnissen zu Folge befand sich der Täter zu Besuch bei einem Bekannten Am Neuen Ufer. Im weiteren Verlauf wurde der 40-Jährige aus der Wohnung seines Gastgebers verwiesen. Als der Täter dann das Mehrfamilienhaus verlassen wollte, trifft am ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 09:45

    LPI-NDH: Schmierfinken hinterlassen Graffiti

    Nordhausen (ots) - Einen Schriftzug in der Größe von 60 x 20 cm hinterließen bislang unbekannte Täter an einer Tür in der Töpferstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sie die Sachbeschädigung zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren