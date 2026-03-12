Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer nicht hören will...

Schlotheim (ots)

Polizeibeamte aus Mühlhausen kontrollierten am Mittwochnachmittag einen 18-jährigen Heranwachsenden in der Bahnhofstraße mit seinem E-Scooter. Hierbei wurde schnell klar, dass der junge Mann keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Gefährt vorweisen konnte. Folglich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Kurz darauf schauten die Beamten jedoch nicht schlecht, als ihnen besagter 18-Jähriger fahrend auf seinem E-Scooter in der Heilinger Straße auffiel. Es folgte die zweite Kontrolle. Im Rahmen dessen wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser schlug zunächst positiv aus, sodass der Fahrer für eine Blutprobenentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Sein E-Scooter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell