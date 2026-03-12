PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall endet mit Körperverletzung

Nordhausen (ots)

In der Weberstraße in Nordhausen ereignete sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Hierbei befuhren zunächst beide Fahrzeugführer die Weberstraße in gleicher Richtung. Aus ungeklärten Gründen kam es dann zu einem Auffahrunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeugführer stiegen anschließend aus ihren Pkw und gerieten im weiteren Verlauf in einen Streit über die Schuldfrage. Der Fahrzeugführer des aufgefahrenen Pkw zeigte daraufhin eine Drohgebärde in Richtung des anderen Unfallbeteiligten. Dieser wiederum schlug mit der Faust in das Gesicht des Drohenden. Durch das Einschreiten eines hinzugezogenen Nordhäuser Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden und zunächst die Unfallaufnahme erfolgen. Darüber hinaus wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

