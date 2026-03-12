Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnik beschädigt Briefkastenanlage

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, zu Donnerstag, 11 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses am Taschenberg. Den Erkenntnissen zu Folge zündeten die Täter Pyrotechnik innerhalb der Briefkästen an, sodass die folgende Explosion Sachschäden verursachte. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960.

Aktenzeichen: 0062987

