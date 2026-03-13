PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw zerkratzt

Mühlhausen (ots)

Bislang unbekannte Vandalen machten sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, an einem Pkw zu schaffen, der in der August-Bebel-Straße abgestellt war. Der oder die Täter zerkratzten das Auto an verschiedenen Stellen und verursachten Sachschaden. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens geklärt werden. Wer Angaben zur Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0063583

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:26

    LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Menschen verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 19.45 Uhr zum Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sundhäuser Straße. Der 29-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte diese eigenständig verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Durch das Brandgeschehen erlitten fünf weitere Bewohner ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 15:08

    LPI-NDH: Pyrotechnik beschädigt Briefkastenanlage

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, zu Donnerstag, 11 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses am Taschenberg. Den Erkenntnissen zu Folge zündeten die Täter Pyrotechnik innerhalb der Briefkästen an, sodass die folgende Explosion Sachschäden verursachte. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 15:07

    LPI-NDH: Streit bei Paketzustellung

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem Paketzusteller und einem Kunden. Wie der Polizei bekannt wurde, wollte der Zusteller ein Paket an der genannten Lieferanschrift ausliefern. Wie üblich, verlangte er hierfür ein gültiges Ausweisdokument von dem Empfänger. Da es hier Unstimmigkeiten mit dem Dokument gab, verweigerte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren