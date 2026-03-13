Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw zerkratzt

Mühlhausen (ots)

Bislang unbekannte Vandalen machten sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, an einem Pkw zu schaffen, der in der August-Bebel-Straße abgestellt war. Der oder die Täter zerkratzten das Auto an verschiedenen Stellen und verursachten Sachschaden. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens geklärt werden. Wer Angaben zur Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0063583

