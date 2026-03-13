PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Fahrradfahrerin in Unfall verwickelt - Radfahrerin verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr in der Goethestraße zu einem Unfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Die Fahrerin des Pkw fuhr aus der Grundstückseinfahrt in den fließenden verkehr ein. Hier nahte die Radfahrerin und bremste abrupt ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht, da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

