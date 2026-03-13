Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Fahrradfahrerin in Unfall verwickelt - Radfahrerin verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr in der Goethestraße zu einem Unfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Die Fahrerin des Pkw fuhr aus der Grundstückseinfahrt in den fließenden verkehr ein. Hier nahte die Radfahrerin und bremste abrupt ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht, da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

