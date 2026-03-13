Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto und Fahrradfahrerin in Unfall verwickelt - Radfahrerin verletzt
Bad Frankenhausen (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 17 Uhr in der Goethestraße zu einem Unfall, bei dem sich eine Radfahrerin leicht verletzte. Die Fahrerin des Pkw fuhr aus der Grundstückseinfahrt in den fließenden verkehr ein. Hier nahte die Radfahrerin und bremste abrupt ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht, da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.
