POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer war erheblich alkoholisiert
Warendorf (ots)
Am Montag, 2.3.2026 fiel einer Polizeistreife gegen 17.15 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der auf der Hohe Straße in Oelde Schlangenlinien fuhr. Die Beamten hielten den 31-Jährigen an. Bei der weiteren Kontrolle stellten sie fest, dass der Oelder erheblich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
