PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Rathaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend (27.2.2026, 19.30 Uhr) und Montagmorgen (2.3.2026, 6.15 Uhr) in das Foyer des Rathauses in Ahlen an der Straße Westenmauer ein. Dort gingen sie zwei Automaten an. Aus einem davon erbeuteten der oder die Täter Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:27

    POL-WAF: Beckum. Einbruch in Betrieb

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 1.3.2026, 1.30 Uhr in einen Betrieb auf der Hammer Straße in Beckum ein. Der oder die Täter gelangten in die Firmenräume. Ob sie etwas stahlen ist nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:13

    POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Beifahrer bei Alleinunfall verletzt

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 1.3.2025, 5.45 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall mit Verletzten auf der Dorfstraße in Walstedde. Der 21-jährige Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße und fuhr gegen den Bordstein. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 21-Jährige die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Hauswand. Bei dem Verkehrsunfall wurden ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:51

    POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fahranfänger kam von der Straße ab

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 1.3.2026, gegen 1.20 Uhr kam ein Fahranfänger mit einem Auto in einer Kurve von der Straße Altendorf in Rinkerode ab. Der Pkw blieb im Graben stehen. Der 20-jährige Fahrer stand mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Deshalb ließen ihm Polizisten Blutproben entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren