POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Rathaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 1.3.2026, 1.30 Uhr in einen Betrieb auf der Hammer Straße in Beckum ein. Der oder die Täter gelangten in die Firmenräume. Ob sie etwas stahlen ist nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

