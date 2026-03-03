POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Rathaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend (27.2.2026, 19.30 Uhr) und Montagmorgen (2.3.2026, 6.15 Uhr) in das Foyer des Rathauses in Ahlen an der Straße Westenmauer ein. Dort gingen sie zwei Automaten an. Aus einem davon erbeuteten der oder die Täter Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell