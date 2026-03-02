PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fahranfänger kam von der Straße ab

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 1.3.2026, gegen 1.20 Uhr kam ein Fahranfänger mit einem Auto in einer Kurve von der Straße Altendorf in Rinkerode ab. Der Pkw blieb im Graben stehen. Der 20-jährige Fahrer stand mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Deshalb ließen ihm Polizisten Blutproben entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Drensteinfurter ein. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

