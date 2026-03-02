Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen weißen Toyota gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 27.2.2026, zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Lippweg in Beckum gegen einen weißen Toyota. Dabei wurde der Pkw, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand, am linken Heck beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

