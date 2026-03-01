Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft

Warendorf (ots)

Drei bislang unbekannte Personen sind am Samstag (28.02.2026, 01.09 Uhr) in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße Krickmarkt in Warendorf eingebrochen.

Hierzu warfen sie die Fensterscheibe eines Büroraums ein und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Ermittlungen wurden mehrere Handys entwendet. Die Täter flüchteten vom Tatort in Richtung Königstraße.

Sie werden beschrieben als männlich, circa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte dunkle, lockige Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

