PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.2026, 23.30 Uhr) und Freitag (27.02.2026, 06.00 Uhr) in ein Wohnhaus in Oelde eingebrochen.

Über eine Terrassentüre verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Am Wasserturm. Hier stahlen sie einen Rucksack mit verschiedenen Gegenständen und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 07:57

    POL-WAF: Ahlen. Wildwechsel - Fahrt gegen Baum

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen (27.02.2026, 00.00 Uhr) eine junge Autofahrerin in Ahlen leicht verletzt worden. Die 19-jährige Ahlenerin fuhr auf der Straße Im Seebrock als ein Reh die Straße kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und stieß hier mit einem Baum zusammen. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:48

    POL-WAF: Oelde. Alleinunfall endet in Feld

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Donnerstag (26.02.2026, 18.18 Uhr) ein 40-jähriger Gütersloher in Oelde leicht verletzt worden. Der Autofahrer war auf der Rhedaer Straße unterwegs und kam aus noch unklarer Ursache von der Straße ab. Hier fuhr er in ein Feld und das Auto blieb stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:41

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Fußgänger und Autofahrer

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (26.02.2026, 08.30 Uhr) eine Fußgängerin in Ahlen verletzt worden. Ein 66-jähriger Ahlener war dabei an der Walstedder Straße auszuparken, als er gegen die 84-jährige Rentnerin stieß. Auch sie war an der Walstedder Straße unterwegs - zu Fuß. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Ahlenerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren