Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.2026, 23.30 Uhr) und Freitag (27.02.2026, 06.00 Uhr) in ein Wohnhaus in Oelde eingebrochen.

Über eine Terrassentüre verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Am Wasserturm. Hier stahlen sie einen Rucksack mit verschiedenen Gegenständen und flüchteten anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

