POL-WAF: Ostbevern-Brock. Eine verletzte Person bei einem Verkehrsunfall

Am Samstag (28.02.2026, 09:40 Uhr) kam es in Ostbevern-Brock zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Frau aus Lienen verletzt wurde. Ein 72-jähriger Ostbeverner fuhr mit seinem Pkw auf der Schmedehausener Straße und missachtete die Vorfahrt der Lienenerin, die mit ihrem Pkw auf der Ladbergener Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Pkw der Frau derart beschädigt, dass die Fahrertür sich nicht mehr öffnen ließ. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Pkw und ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus nach Warendorf. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten war die Kreuzung in Ostbevern-Brock zeitweise komplett gesperrt.

