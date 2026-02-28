PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Eine verletzte Person bei einem Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (28.02.2026, 09:40 Uhr) kam es in Ostbevern-Brock zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Frau aus Lienen verletzt wurde. Ein 72-jähriger Ostbeverner fuhr mit seinem Pkw auf der Schmedehausener Straße und missachtete die Vorfahrt der Lienenerin, die mit ihrem Pkw auf der Ladbergener Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Pkw der Frau derart beschädigt, dass die Fahrertür sich nicht mehr öffnen ließ. Kräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Pkw und ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus nach Warendorf. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten war die Kreuzung in Ostbevern-Brock zeitweise komplett gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

