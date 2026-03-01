PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Geld bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag (27.02.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stromberg in der Straße Am Rosendahl ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 09.00 Uhr und 23.10 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Hier stahlen sie Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522/915-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 16:57

    POL-WAF: Ostbevern-Brock. Eine verletzte Person bei einem Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Samstag (28.02.2026, 09:40 Uhr) kam es in Ostbevern-Brock zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Frau aus Lienen verletzt wurde. Ein 72-jähriger Ostbeverner fuhr mit seinem Pkw auf der Schmedehausener Straße und missachtete die Vorfahrt der Lienenerin, die mit ihrem Pkw auf der Ladbergener Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:54

    POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.2026, 23.30 Uhr) und Freitag (27.02.2026, 06.00 Uhr) in ein Wohnhaus in Oelde eingebrochen. Über eine Terrassentüre verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Am Wasserturm. Hier stahlen sie einen Rucksack mit verschiedenen Gegenständen und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:57

    POL-WAF: Ahlen. Wildwechsel - Fahrt gegen Baum

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen (27.02.2026, 00.00 Uhr) eine junge Autofahrerin in Ahlen leicht verletzt worden. Die 19-jährige Ahlenerin fuhr auf der Straße Im Seebrock als ein Reh die Straße kreuzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und stieß hier mit einem Baum zusammen. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren