Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Geld bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag (27.02.2026) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stromberg in der Straße Am Rosendahl ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 09.00 Uhr und 23.10 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Hier stahlen sie Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522/915-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

