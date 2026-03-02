PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Warendorf. Stark alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.2.2026, 5.40 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße in Warendorf. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Allerdings war der 33-Jährige stark alkoholisiert. Deshalb ließen ihm Polizisten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Warendorfer ein.

