POL-WAF: Warendorf. Stark alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte
Warendorf (ots)
Am Samstag, 28.2.2026, 5.40 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße in Warendorf. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Allerdings war der 33-Jährige stark alkoholisiert. Deshalb ließen ihm Polizisten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Warendorfer ein.
