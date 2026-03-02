POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Beifahrer bei Alleinunfall verletzt
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 1.3.2025, 5.45 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall mit Verletzten auf der Dorfstraße in Walstedde. Der 21-jährige Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße und fuhr gegen den Bordstein. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 21-Jährige die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Hauswand. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Beifahrer verletzt. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 21-jährigen Ahlener und 20-jährigen leichtverletzten Ahlener in Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro. Die Dorfstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.
