Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kurios: Per Haftbefehl Gesuchter stellt sich selbst bei der Bundespolizei in Hof

München (ots)

Hof, 22.12.2025

Das hat man am Bundespolizeirevier Hof auch nicht alle Tage. Am vergangenen Samstag (20. Dezember) gegen 13 Uhr klingelte ein 57 Jahre alter Tscheche aus dem Raum Karlsbad beim Bundespolizeirevier Hof. Er wollte wissen, ob gegen ihn vielleicht noch etwas vorliegt, da er von einiger Zeit mal eine Gerichtsverhandlung verpasst habe.

Und tatsächlich, gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wunsiedel wegen Diebstahls vor. Zur angesetzten Verhandlung im Juli war der Angeklagte nicht erschienen.

Folglich wurde der 57-Jährige am Amtsgericht Hof vorgeführt und am späten Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Hof eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Reinhard Maschewski
_______________________________________________
Bundespolizeiinspektion Selb | Öffentlichkeitsarbeit
Ringstraße 55 | 95100 Selb

Telefon: 09287 9651-1105
Mobil: 0175-9020574
E-Mail: reinhard.Maschewski@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.selb.presse@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

