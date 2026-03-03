Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Auseinandersetzung zwischen Bekannten am Busbahnhof

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.3.2026 kam es gegen 20.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am Beckumer Busbahnhof (Bahnhofplatz), bei der mindestens drei Personen verletzt wurden. Das Trio, ein 21-jähriger Herner, ein 20-jähriger Beckumer und ein 22-jähriger Beckumer, hielt sich dort auf. Dazu seien drei weitere Männer gekommen, die bekannt seien. Es sei zu einem Streit gekommen und im weiteren Verlauf sei es zu einem Angriff durch die hinzugekommenen Männer gekommen. Alle Personen hätten sich geschlagen. Die mutmaßlichen Angreifer seien vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Der Herner und die beiden Beckumer wiesen Verletzungen auf. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und den möglichen Tatbeteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

