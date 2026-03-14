LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde

Nordhausen (ots) - Am 13.03.2026 / 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Menzelstraße den 30jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Golf. Bei der Überprüfung der Person fiel auf, dass ihm im Vorjahr bereits die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Eine neue hatte der Fahrer noch nicht wieder beantragt. Daher wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne ...

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