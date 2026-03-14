Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde
Nordhausen (ots)
Am 13.03.2026 / 15:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Worbis / Iberg den 51jährigen Fahrer eines Ford Transit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Wert bestätigen, erwarten ihn ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.
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E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
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