Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer
Artern (ots)
Am Freitagnachmittag wurde im Stadtgebiet von Artern eine Fahrzeugführerin eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass die 77-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei der Frau durchgeführt und ihr anschließend die Weiterfahrt untersagt.
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