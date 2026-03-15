PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Artern (ots)

Am Freitagnachmittag wurde im Stadtgebiet von Artern eine Fahrzeugführerin eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Überprüfung ergab, dass die 77-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei der Frau durchgeführt und ihr anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 08:25

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 13.03.2026 / 15:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Worbis / Iberg den 51jährigen Fahrer eines Ford Transit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Sollte sich der Wert bestätigen, erwarten ihn ein Bußgeld von mindestens 500,-EUR sowie ein vierwöchiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:04

    LPI-NDH: berauschter Autofahrer Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 13.03.2026 / 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Heiligenstädter Menzelstraße den 30jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Golf. Bei der Überprüfung der Person fiel auf, dass ihm im Vorjahr bereits die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen wurde. Eine neue hatte der Fahrer noch nicht wieder beantragt. Daher wurde gegen ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 16:26

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Sammelsurium an Straftaten werden Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag, den 12. März kam es auf dem Platz der Gewerkschaften gegen 15.40 Uhr zu einem aufeinandertreffen zweier Autofahrer, welches nun ein strafrechtliches Nachspiel hat. Ein 38-Jähriger berichtete gegenüber der Nordhäuser Polizei, dass es mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein aufbrausendes Aufeinandertreffen gab. Im Zuge dessen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren