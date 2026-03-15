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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pflichtwidriges Verlassen der Unfallstelle

Sondershausen (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Tiefgarage vom Kaufland. Die Geschädigte parkte ihren Pkw Ford gegen 11:15 Uhr vorwärts in einer Parklücke ein. Als sie gegen 11:50 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden hinten rechts am Kotflügel und am Stoßfänger fest. Ein unbekannter Täter muss beim Ein- oder Ausparken mit dem abgeparkten Fahrzeug der Geschädigten kollidiert sein und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen haben. Durch die Geschädigte konnte unter ihrem Auto eine anthrazitfarbene Zierleiste aufgefunden werden, die dem Unfallverursacher zuzuordnen ist und zu einem Pkw Mercedes gehört. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser gern unter der Tel.Nr. 0361/574365023 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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