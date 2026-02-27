PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl: Wichtiger Zeuge nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach einem Mann, der einem Unfallopfer geholfen hat und ein wichtiger Zeuge sein könnte. Drei mutmaßliche Einbrecher flüchteten mit einem Auto von Recklinghausen in Richtung Marl. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte schließlich mit dem Auto eines 22-jähriger Marlers. Er wurde leicht verletzt. Ein Mann eilte ihm zur Hilfe. Bei dem Ersthelfer handelt es sich vermutlich um einen Notarzt. Seine Personalien sind leider nicht bekannt. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6224125

Der Ersthelfer wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

