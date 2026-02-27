Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junger Mann schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde ein 23-Jähriger aus Castrop-Rauxel schwer verletzt. Der Mann hielt sich gegen 23:30 Uhr mit mehreren, teils sich untereinander bekannten Personen im Bereich der Glückaufstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Streit, bei dem der 23-Jährige eine Stichverletzung erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen - auch zum bislang unbekannten Täter - dauern an. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 zu kontaktieren.

