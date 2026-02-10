PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Foto zur Pressemitteilung "Verdacht auf gefälschte Ware"

POL-KR: Foto zur Pressemitteilung "Verdacht auf gefälschte Ware"
Krefeld (ots)

Zu unserer Pressemitteilung Nr. 60 können wir Ihnen dieses Foto zur Verfügung stellen.

(61)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

