PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Polizeibeamte schlagen zu und gelangen an Geld und Schmuck +++ Schmuck bei Einbruch gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Falsche Polizeibeamte schlagen zu und gelangen an Geld und Schmuck, Taunusstein-Hahn, Donnerstag, 12.03.2026, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 12.03.2026, 14:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde eine Seniorin aus Taunusstein-Hahn von falschen Polizisten betrogen und um ihre Wertgegenstände gebracht. Die Dame erhielt am Donnerstag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser schilderte, man habe eine Einbrecherbande festgenommen, welche es auf ihr Hab und Gut abgesehen hätte. Daher müsse sie ihre Wertgegenstände sicherheitshalber der Polizei aushändigen. In der Folge übergab sie an ihrer Haustür Schmuck, Bargeld sowie ihre Bankkarte samt Pin an einen großen, schlanken Mann. Im Nachgang wurde dann auch noch Geld von ihrem Konto in einer Bank in Idstein abgehoben.

Zeuginnen oder Zeugen, denen die beschriebene Person am Sonntagnachmittag in Hahn aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Wie bereits bekannt sind die Maschen der Anrufer vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

2. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Schlangenbad, Georgenborner Weg, Donnerstag, 12.03.2026, 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend nahmen Einbrecher in Schlangenbad Schmuck ins Visier. Zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr betraten die Unbekannten das Grundstück im Georgenborner Weg und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend betraten sie sämtliche Wohnräume, durchsuchten diese und gelangten dabei an diverse Schmuckstücke, mit denen sie unerkannt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

