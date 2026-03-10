PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baucontainer aufgebrochen +++ Fahrzeuganhänger entwendet +++ Wahlplakat abgerissen

Bad Schwalbach (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, Kleine Dresdener Straße, Freitag, 07.03.2026, 14:30 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 10:50 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende gerieten Wehener Baucontainer ins Visier von Unbekannten. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen suchten die Täter ein Baustellengelände in der "Kleine Dresdener Straße" auf und machten sich an mindestens einem dortigen Container zu schaffen. Dieser wurde in der Folge gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht. Entwendet wurde offenbar nichts.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Fahrzeuganhänger entwendet,

Schlangenbad-Bärstadt, Schlangenbader Weg, Sonntag, 08.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Diebe in Schlangenbad-Bärstadt einen Fahrzeuganhänger gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Unbekannten zu dem Anhänger der Marke Stema, welcher auf einem Feldweg am Schlangenbader Weg abgestellt worden war, und entwendeten diesen unbemerkt. Am Anhänger war zuletzt das Kennzeichen "SIM-SF 51" angebracht gewesen.

Hinwiese zum Verbleib nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Wahlplakat abgerissen,

Eltville am Rhein, Wörthstraße, Montag, 09.03.2026, 15:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag nahm die Polizei in Eltville einen Mann fest, der zuvor ein Wahlplakat beschädigt hatte. Gegen 15:30 Uhr meldeten Zeugen den durch Eltville laufenden und Mülltonnen umwerfenden Mann. Dieser habe auch mehrere Wahlplakate heruntergerissen. Eine umgehend entsandte Polizeistreife traf den Mann an und brachte ihn zunächst zur Klärung seiner Identität zur Polizeistation. Letztlich konnte nur ein beschädigtes Plakat festgestellt werden. Der 43-Jährige wurde im Anschluss, mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung im Gepäck, wieder entlassen.

