PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstände in Bad Schwalbach und Geisenheim +++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer +++ Trunkenheitsfahrt +++ Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten, 65307 Bad Schwalbach, Über der Aar, Samstag, 07.03.2026, 03:20 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in der Straße "Über der Aar" in Bad Schwalbach zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann Widerstand leistete und einen Polizeibeamten leicht verletzte.

Gegen 03:20 Uhr randalierte ein 56-jähriger Mann in seiner Wohnung, offenbar aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes. Polizeikräfte wurden daraufhin verständigt. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, trat und schlug in Richtung der eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach.

Bei der Festnahme wurden ein Polizeibeamter und der 56-Jährige leicht verletzt. Der Polizist konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Der 56-Jährige wurde anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung eingeleitet.

2. Alkoholisierter Randalierer leistet Widerstand, 65366 Geisenheim, Bahnhof Geisenheim, Samstag, 07.03.2026, 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es am Bahnhof in Geisenheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem Passanten einen randalierenden Mann gemeldet hatten.

Gegen 15:00 Uhr wurde eine Streife aufgrund von Hinweisen von Passanten zum Bahnhof Geisenheim entsandt. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 50-jährigen Mann, der lautstark schrie und Passanten beleidigte. Der Mann konnte durch die Streife stark alkoholisiert sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 50-Jährige zunehmend aggressiv, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und versuchte, körperlich gegen diese vorzugehen.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Dabei erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen.

Anschließend wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Fachklinik vorgestellt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Bedrohung eingeleitet.

3. Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer, 65307 Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 07.03.2026, 14:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Bad Schwalbach mit ihrem Seat die Martin-Luther-Straße in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, auf die Bahnhofstraße aufzufahren. Hierbei übersah sie einen 75-jährigen Motorradfahrer aus Taunusstein, der die Bahnhofstraße befuhr, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch untersucht. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Trunkenheitsfahrt festgestellt, 65329 Hohenstein-Strinz-Margarethä, Schulstraße, Samstag, 07.03.2026, 18:50 Uhr

Am Samstagabend wurde in der Schulstraße in Hohenstein-Strinz-Margarethä eine stark alkoholisierte Autofahrerin festgestellt.

Gegen 18:50 Uhr meldete ein Zeuge eine 46-jährige Fahrerin eines Toyota, die augenscheinlich stark alkoholisiert mit ihrem Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll. Eine Streife konnte die Frau aus Bad Schwalbach kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die eingesetzten Beamten eine starke Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund ihres Zustandes nicht mehr durchgeführt werden.

Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Bad Schwalbach verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie von der Dienststelle entlassen.

Der Führerschein der 46-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

5. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, 65510 Hünstetten, K 509, Freitag, 06.03.2026, 17:55 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 509 bei Hünstetten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer beteiligt war.

Gegen 17:55 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Hünstetten mit seinem Mazda die K 509 aus Richtung Bechtheim kommend in Richtung Ohren. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb schließlich im Straßengraben stehen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse blieben bei dem Unfall unverletzt.

Eine Streife stellte vor Ort fest, dass der 31-Jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Idstein verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen.

Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell